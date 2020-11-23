台南市柳營區敏惠醫專成立高齡者咀嚼吞嚥暨保健中心，培養學子及照服員學習專業技術，照顧長輩健康。（莊曜聰攝）

長輩口腔保健與咀嚼吞嚥安全很重要，李前總統就是因為「嗆到」造成吸入性肺炎住院，最後因併發症不幸離世，衛福部統計資料也顯示，全台65歲以上長輩有12.8％吞嚥困難，台南市柳營區敏惠醫專結合自家長照科系，成立「高齡者咀嚼吞嚥暨保健中心」，要訓練學生、照服員相關技術，也讓社區長輩學習自我保健。

隨著老年人口比例增加，長照保健、老人醫學的重要性愈發重要，敏惠醫專經教育部技優計畫核定補助，設立「高齡者咀嚼吞嚥暨保健中心」，培養學校、社會各領域相關人才，並連結社區長輩衛教照護，是全台相關護理專校首創。

敏惠醫專校長葉至誠指出，有鑑於社會高齡化發展，近期老人醫學強調預防醫學、健康促進的重要性，口腔保健、咀嚼吞嚥等看似基本，卻是長輩維持健康的重點，透過中心設立，包括護理科、牙體技術科、長期照顧科的學生都能學習到更專業的照護技術，並通過認證，2年內預計培養出60位專業人才。

葉至誠表示，目前在職場上的照顧服務人員，也能到中心進修取得專業證照，校方將會開設課程，2年內輔導100位照服員「升級」，在實作部分，則與社區、醫院、長照單位合作，讓更多在地長輩享受服務，也學習相關技術。

在23日的「高齡者咀嚼吞嚥暨保健中心」揭牌儀式中，包括衛福部長期照顧司司長祝健芳、新營醫院院長黃瑞明、敏惠醫專董事長沈秀春等人都到場見證。

台南市柳營區敏惠醫專成立高齡者咀嚼吞嚥暨保健中心，培養學子及照服員學習專業技術，照顧長輩健康。（莊曜聰攝）

(中時 )