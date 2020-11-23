桃園市政府11月17日公告龜山區建國一村南區段依都市更新條例相關規定公開徵求實施者，期由公、私部門協力合作，提升公有土地使用效益，改善周邊居住環境品質。

該案基地位於桃園市龜山區萬壽路二段、山鶯路交叉口東南側，鄰近桃園火車站、桃園巨蛋及龜山工業區，包含龜山區山德段378地號等7筆土地，土地面積合計1,698.36平方公尺，使用分區為第一種住宅區，權屬單純皆為國防部政治作戰局管有之土地，地上物已先全部拆除，目前現況為停車場使用。

桃園市住宅發展處表示，本案公開評選作業分為資格審查、綜合評選二階段，最後由提出權利金金額最高者評定為最優申請人。申請人除需具備相當財務能力，也需在該案申請期限截止日前10年內，具備完成相關建築開發實績等條件。

桃園市政府於近年來已推動桃園區東門停車場、復興路基地及中壢區中興巷等三案公辦都更，該案由桃園市政府主導辦理，作為都市更新示範基地，藉以帶動基地周遭更新意願，未來在結合周邊捷運棕線、虎頭山物聯網創新基地、桃林鐵路活化等重大政策推動，可望對地方發展帶來新契機，達到復甦都市機能，改善居住環境與景觀的目的。

(工商 )