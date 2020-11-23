新竹房市北台灣最熱，不僅前陣子預售搶屋盛況不斷，中古屋轉手也賺很大，據實價登錄，竹北水岸景觀聞名的興隆路上，第三季35戶交易中，就有24件為轉手交易獲利，只有一戶轉售賠錢，其中「富廣景泰然」、「大河戀」都有戶別持有八年獲利翻倍，堪稱新竹房產「最賺錢一條路」。

今年第三季竹北興隆路獲利的24個案件中，分布在12個社區中，其中興隆路一段的「富廣景泰然」有三戶轉手獲利，9樓戶日前以2,800萬元出售，轉手獲利1,627萬；同樣是興隆路一段的「大河戀」4樓與13樓各有一戶轉手，分別有739萬、及705萬的獲利，持有八年，獲利均達一倍以上。

此外，包括興隆路一段的「坤山和謙」、「青川之上」、「興富發水公園」、「青景喆」、「總太雍河」、「鴻一」、「達麗世界之窗」以及興隆路三段「椰林水岸」、「翰林苑」、興隆路五段的「青堂瓦舍華廈」，都在第三季有轉手獲利的案例，獲利金額自81萬元至千餘萬元不等，如以獲利率來看，普遍約在5～15％，不過也有一些較早期取得的案件，房價成長幅度甚至在二、三成以上。

台灣房屋趨勢中心經理江怡慧表示，竹北頭前溪沿岸第一排景觀住宅從2006年開始受到建商重視，紛紛投入推出大坪數、高價位產品，地方政府致力河川整治及規劃自行車步道，加上景觀無法複製，讓竹北興隆路一至五段成為燙金門牌的保證，上季轉手的24戶中大多是在2012~2016年購入，每坪入手價在2字頭，今年轉手至少都在近3字頭以上，先前買進的屋主因此有較多獲利。

台灣房屋竹北台大直營店店長劉維鈞表示，竹北地區因新竹科學園區、高鐵等題材，房市話題火熱，過去幾年房市雖買氣稍平緩，不過房價並未因景氣低迷而修正，近年竹北房市轉熱，獲得頭前溪竹北水岸景觀住宅獲不少竹科電子新貴購屋族青睞，目前預售屋、新成屋約每坪33萬起，中古中古景觀宅市場行情約每坪27萬元起。

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