近來常見行道樹被錯誤修剪而斷頭，有的甚至連枝葉都被剪得精光，這錯誤的一刀造成綠樹肢體殘障、甚至成了枯木。為扭轉樹木被不當修剪的亂象，大安森林公園之友基金會與台北市政府工務局公園路燈管理處合作，將在今年12月首度舉辦樹木修剪武林大會，示範賽將於11月24日16時截止收件。

大安森林公園之友基金會表示，鑑於都市林木面臨不當修剪的亂象，基金會與台北、新北、桃園三個樹木主管機關共同成立這次修剪示範交流活動的籌備委員會。

基金會指出，樹木被錯誤修剪的問題根源，在於修剪目的、方法與技術錯亂，加上中央至今遲未訂頒樹藝專業人員的國家考試作法，因此，基金會首度與北市公園處合作，以大安森林公園為交流競技場域，邀請全台樹木修剪手同場交流，並祭出首獎至少20萬元的高額獎金作為獎勵。

基金會表示，透過樹木修剪手彼此切磋技術、正確示範修剪的作法，以及民眾參與，逐漸提升台灣樹木的修剪品質，同時導正以往樹木俢剪的缺失，這次修剪武林大會以公司或團體為單位，須具有3年以上的樹木修剪實作經驗，報名者須參加說明會了解活動規則和基金會訂頒的「樹木修剪作業規範」，以及一場戶外修剪的示範課程。

基金會指出，主辦單位珍惜每棵樹，並非以樹木當作修剪的實驗品，因此訂出嚴謹的比賽作業流程，每個參賽團隊要在15個工作天內修剪100棵樹，由主辦單位各給付30萬元的施工費，每天現場至少有兩名評審委員監看，確保修剪品質，若發現修剪不當者，可要求立即改正或停工。

值得一提的是，這場樹木修剪示範賽不是專業修剪手孤芳自賞，屆時將邀請30名民眾按評分表評分，占總分30％，納入民眾對修剪成果的觀感與評價，建立民眾參與機制。

另外，每一區示範修剪的指定樹木，都將由台大森林系團隊各選出3棵特優型的成果，以光達掃描記錄修剪前後的樹木3D影像，除了清楚比較修剪前後的差異，也能長期追蹤修剪後的生長狀況，實證修剪效果，這也是台灣樹藝本土化的重要里程碑。

(中時 )