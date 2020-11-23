反地熱自救會今到花蓮縣府前陳情抗議，表達「立即停工」訴求。（羅亦晽攝）

紅葉部落族人連署簽名，要求縣府給予回覆。（羅亦晽攝）

花蓮萬榮鄉紅葉部落是知名溫泉區，廠商依法申請在私人土地，進行地熱發電探勘鑿井工程，因過程噪音、封路等問題，加上部分族人認為廠商以簽到表作為同意書如同偽造文書，引起不滿，反地熱自救會今到花蓮縣府前陳情抗議，表達「立即停工」訴求；縣府表示，會儘速和相關單位與廠商討論，瞭解情況後一定會回覆。

倍速羅德公司今年5月以私有土地向花縣府申請鑿井鑽探獲准後，夜間施工噪音與大型車輛及機具占據部落道路，影響部落作息，並以7月11日說明會的簽到表，當作同意開發結論送到花蓮縣府，引發部分族人不滿。反地熱自救會多次陳情，仍未改善，今上午前往花縣政府抗議，現場約30人，齊聲怒喊「不要廠商說明會！只要立即停工！」

反地熱自救會會長陳相彤表示，鑽探廠商6月25日偷偷動工，廠商還偽造說明會簽到表，當作同意書送到縣府，「造成部落人心惶惶，族人人心撕裂」，自救會自9月開始，多次陳情抗議，縣府與廠商卻無回應，所以才會到縣府抗議，要求立即停工。

5名自救會代表向花蓮縣府遞交陳情書，建設處長鄧子榆代表接受，表示能體諒理解部落訴願，他強調目前鑿井探勘，只是事前作業，非實質開發，不過仍會要求廠商跟部落充分溝通；但是對於民間合法申請，政府則依法行事。

鄧子榆表示，後續和相關各局處充分討論後會再回覆，自救會追問何時回覆，他說，目前無法給時限，但一定會充分了解；針對自救會提出廠商疑似偽造文書，縣警局長蔡丁賢也出面表示，會責成管區鳳林分局進行偵辦。

(中時 )