美國總統大選落幕，川普明年一月即將卸任，但美國海軍亞太情報總指揮官史達曼卻在本月22日率團搭機抵台，引發關注。對此，高雄市前新聞局長王淺秋好奇地問，「神秘抵台美官員有神祕任務？」

王淺秋今(23日)在臉書寫下，在美國政權應該進行交接之際，川普政府高層頻頻訪台，除了下周的環保署長，22日傍晚也有位神祕抵台的情治官員，據路透社報導，來訪的是美國海軍印太司令部的少將情報處長史達曼。

王淺秋說，自己剛看完一部諜報片，再看這消息，特別多想像空間，「這題開放大家當不負責柯南猜一猜這種敏感時間，軍方管情報的頭來台灣要幹嘛？」不少網友則留言表示，「是暗中有保護費嗎、有須了解」、「即將卸任官員來台內幕不單純？」、「搞不好來拿錢的？」、「來談『價碼』」。

史達曼被認為是美國軍方訪台的最高層級，不過訪台所有行程相當低調，都未公開，外交部未否認、但也不願證實來訪。總統府發言人張惇涵今表示，台美之間有很多的、很密切的互動跟交流，因為這次美國的官員訪台行程是不公開的，我們基於台美互信，不會透露官員是誰，相關的議題跟行程都不會證實也沒有評論。

(中時新聞網)