疫苗行情漲不停，上周新興亞股再度全壘打，全數翻紅喜氣洋洋。根據統計，漲幅最高的前三個國家分別是台股、泰國、菲律賓，漲幅為3.3%、3.2%、2.9%。上周除了菲律賓唯一遭外資贖回，其餘新興亞股皆獲得外資抬轎。外資淨流入最多的前三國家為台股、印度、南韓，金額為18.8億美元、17.8億美元、13.6億美元。印度已經連8周吸金，台股、南韓則是11月以來連3周淨流入；越南則是終結連七周遭贖回，上周終於贏得外資肯定，獲得0.2億淨流入。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台股在政治不確定性下降、熱錢不能停、經濟基本面強勁復甦等三項利多下形成完美多頭，然短期市場仍將高檔震盪，佈局上建議不過度追高，回檔可視為買點。

周俊宏表示，美國總統選舉結果極有可能由民主黨候選人拜登拿下勝選，出乎市場意料的是，參議院很可能被共和黨拿下。也就是說，拜登提出的大手筆加稅、綠能政策可能不會通過，這有利有弊，但拜登言行相對溫和，未來金融市場「驚喜」將減少，這對市場是好消息。

周俊宏指出，歐美疫情仍持續延燒，部分地區採取進一步隔離，導致未來經濟仍具挑戰性，代表紓困計畫「沒有喊停的條件」，部分投行認為聯準會可能擴大購債計畫。也就是說，明年還是很可能熱錢滾滾來。他進一步表示，疫苗出現明顯進展，投行已經紛紛上修經濟展望，代表明年基本面復甦具期待性。

(時報資訊)