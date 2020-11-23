友訊(2332)走過6月經營權大戰後，第三季即交出獲利的成績單，董事長李中旺期中考算是過關，展望2021年，李中旺認為，包括營收、毛利率以及獲利都會優於今年。

友訊第三季財報告捷，第3季營收41.6億元，季成長30.4%，單季稅後純益3.03億元，每股獲利0.46元，單季成功由虧為盈，第三季每股稅後純盈餘0.46元 也帶動累計前三季基本每股盈餘0.38元，目前第四季樂觀預估下，全年將可順利轉虧為盈，也讓李中旺交出首張不差的期中成績單。

友訊今年第3季全球市場的出貨狀況，新興市場及亞太國家合計69%，歐洲佔20%、北美佔11%。

友訊第3季各產品線的營收，交換器產品(Switch)佔39%，無線網路產品(Wireless)佔33%、寬頻網路產品(Broadband)佔6%，數位家庭產品(Digital Home)佔6%，其它產品(Others)佔16%。

友訊今年爆發經營權之爭，終於在今年6月臨時股東會順利落幕，由當初打出改革的市場派勝出，新董事長李中旺也自6月接下董座一職，友訊在經營權之爭前，高層頻頻換血，也導致經營權動盪，營運持續不見好，故在李中旺接下董事長一職後，大揮「改革」旗幟，如今第三季就見到轉盈成績，也算是給股東們最好的年終禮物。

迎接2021年，5G、WiFi6為網通產業的重中之重，友訊也瞄準此兩大區塊從台灣出發、放眼國際，李中旺也看好有訊已經搭上5G列車，在明年營收、毛利率以及獲利都會優於今年。

另外，面對今年產業界的共同話題「缺料」，李中旺認為，現在第四季訂單不錯，但晶圓IC確實缺料，封測廠備料期要拉到八個月，一季之前就要先下單，但是價格目前看起來也沒有漲價。

(時報資訊)