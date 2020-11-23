國家華語測驗推動工作委員會今天表示，為因應逐年增加的考生需求，明年「華語文能力測驗」（TOCFL）國內考試，將由現行的一年6次，增加為7次，並安排在1、3、4、5、7、9、11月辦理，北、中、南部皆設有考場，考生可就近報考，

華測會表示，今年最後一次考試已於11月14日至15日辦理完畢，11月14日聽讀測驗，總報考2002人，到考1973人，到考率97.6％；11月15日辦理口語、寫作與電腦化適性測驗，其中，口語92人報考，84人到考，到考率91.3％；寫作測驗66人報考，60人到考，到考率90.9％；電腦化適性測驗報考192人，到考180人，到考率93.8％。

明年第一次正式考試將在1月9日舉行，報名時間從今年11月30日至12月16日，考生可直接到「華語文能力測驗」報名系統報名：https：／／reg.sc-top.org.tw／。

為了讓考生更加熟悉聽讀測驗考試流程，華測會特別把公告的模擬試題轉為線上模擬練習平台之內容，平台題本現有2套，考生可多加利用，充分練習：https：／／cbt.sc-top.org.tw／sctopj／ 。

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