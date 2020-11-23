補教界天后陳子璇日前因高國華被爆帶濃妝妹回家而成為話題人物，陳子璇事後在臉書洩露，她與高國華婚姻破局，並在雙十一慶祝「十年來的第一個單身日子」，而恢復單身的陳子璇，近期也樂於在網上分享日常，她昨（22日）就辣曬邪惡視角，深邃事業線超胸。

陳子璇昨在臉書分享教書的甘苦談，不吝嗇展現好身材的她，也曬出邪惡視角自拍照，只見陳子璇身穿白色襯衫，她大方解開扣子，露出黑色內在美，更吸睛的是，陳子璇傲人上圍全都露，深邃事業線超胸，辣照讓人眼睛大吃冰淇淋。

陳子璇和高國華的9年婚姻，在今年畫下句點。（圖／本報系資料照片）

同時，陳子璇也發文透露，她從1998年開始上課至今，她都保持正能量、沒有一刻鬆懈，現在人在深圳發展的陳子璇也提到：「大陸人說我上課非常有激情、活力，即使到現在、我也從未改變，很多人問我怎麼做到的？」

周日休息卻足不出戶🌈 不想出門..... 更不想聽到微信咚咚的聲音 但還是有😂 在家自己調我愛喝的威士忌酸🍹 然後滑手機 看到美團外賣今天買花便宜5元😍 我就買了😅 回想起從1998年開始上課到現在 沒有一堂課我曾鬆懈過 每堂課我都永保... 由陳子璇發佈於 2020年11月22日 星期日

陳子璇一開始還不知道要怎麼回答，直到她認識了一位身兼演講專家、時間管理專家、海歸協會祕書長三身分的女作家，對方也問她相同問題，而這位女作家則回答：「因為使命感」，這才讓陳子璇終於明白「終於懂了～向她學習」。

(中時新聞網)