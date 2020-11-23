針對高雄捷運林園延伸線，巿議員邱于軒23日質詢時說，應避免北捷文湖線缺點，並維護林園人權益，對於是否承諾一車到底？副巿長林欽榮說，市府對林園線一車到底的概念是相同的，甚至延伸到屏東也應如此，一定會爭取。
邱于軒質詢指出，捷運局說12月要辦捷運延伸到林園的說明會，但到現在都沒有。局長吳義隆說，原先報的部分沒有一車到底，最近正在研擬改成一車到底，等方案確定後就會來辦，而且也會在12月來辦說明會。
邱于軒說，雖然高架段是讓延伸線推動最快的方式，但「緊緊緊」不能犧牲林園人權益，台北文湖線兩旁民宅會有振動問題，因此現在有民眾抗議，遇到颱風跟地震時也會停駛，且每年都要檢修塔柱，高架化也不能改運量。
她說，林園的民眾不能再被虧待了，而且捷運是百年大計。副巿長林欽榮答詢說，他的概念跟議員一樣「一車到底」，甚至到屏東都要一車到底，除了林園人值得如此，其實轉車是沒效率的，反而會使得整個乘車意願都降低。
(中時 )
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