109學年UBA預賽第一階段賽事今天進入第4天對抗，昨天逆轉勝衛冕軍健行科技大學的政治大學，今天成為被逆轉的苦主，在最後35秒被北市大學王洪豪連拿4分，最終政大76比82飲恨北市大學，預賽3連勝後苦吞首敗，預賽第一階段同組的8隊已經沒有全勝球隊。

政大這兩天賽事成為主角，昨天上演落後32分的大逆轉，今天面對北市大一直都維持著領先，下半場也曾將差距擴大到雙位數，不過都是在對手有機會追擊的範圍，第4節最後3分鐘內北市大也等到反撲契機出現，先靠著防守盡量阻止政大追加分數，進攻再找機會出手，倒數2分06秒北市大連威勝三分命中，雙方74比74平手，北市大板凳席歡聲雷動。

隨後政大游艾喆快攻上籃搶下兩分，但北市大王洪豪兩罰得手再追平比數，之後政大另一波攻勢發界外球時，王洪豪伺機抄截、快攻上籃，政大林彥廷妨礙中籃，讓北市大再進帳兩分，這時時間只剩下28.69秒，讓這一球可說決定了勝負，最後北市大連威勝再兩罰穩住勝果，在預賽3連敗後終於勝場開胡。

賽後獲勝功臣王洪豪表示：「那個抄球要感謝教練李雲光提醒我站位，才能一舉成功。」李雲光回應：「雖然是我提醒球員注意，但也要球員自己臨場反應好，才能完成抄截。」

王洪豪並說：「僅管大家都預估政大戰力優秀，但6是圓的，賽前我也覺得可以大家一起拚一下，到第4節真的看到贏球機會，我抄截快攻上籃那球，其實因為擔心防守者，放的有點大力，所幸是妨礙中籃，不然有點擔心不會進。賽後雖然教練有發加菜金鼓勵我們，但我現在只想休息、平復一下激動的心情。」

政大教頭陳子威指出，球員在昨天力克健行後心態有點鬆懈，應該要以此作為警惕，「要成為成熟的球隊不該有如此表現，這階段7戰目標6勝，今天已經用掉那次輸球的額度，既然輸球已成定局，接下來3場絕對不能再放過，也感謝對手北市大給我們成長機會，他們打得很棒、很渴望勝利。」

政大游艾喆貢獻14分、5助攻，可惜政大遭到北市大學逆轉，未能收下4連勝。（大專體總提供）

(中時 )