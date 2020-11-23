統一獅投手施子謙今天現身三重棒球場，但母校西苑高中明日才出賽，他笑著說自己沒有記錯賽程，只是剛好有事過來看看，明天若有空也會再來看球；而他下半季尾聲身體有些狀況，目前透過休息恢復良好，預計12月才會展開自主訓練。

施子謙下半季最後兩場先發狀況不佳，2場合計5局丟掉12分（10分責失）後下二軍，台灣大賽28人名單也遭到割愛，雖然沒能站上場替球隊建功，但他仍全程隨隊，用另一種方式幫助球隊奪冠。

施子謙坦言，當下得知沒進28人名單當然有點失落，「但球隊拿下總冠軍後好像一切也沒關係了。自己也是一整年參與賽季，不會覺得有太多遺憾。」

目前施子謙完全處於休息狀態，也利用這段時間多陪陪家人、參與兒子成長，「畢竟職業球員平時要能陪伴家人時間不多，最近就是讓自己完全休息，不要一直去追求棒球的事情，脫離一下也不錯。」

施子謙預計12月起展開自主訓練，他認為今年球季比較晚開打、又比較早做準備，導致疲勞期提早遇到，「多休息一下不一定不好，身體狀況也因此復原的差不多了，之後再開始訓練備戰明年球季。」

(中時 )