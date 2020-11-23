家裡窮到沒地方住，竟讓長輩去睡「樓梯間」？大陸有一名老太太，因為長期經濟狀況不佳，沒錢買房，白天與家人在一處大樓的7樓生活，晚上竟然把大樓7樓到8樓的「樓梯間」當房間，過去這10多年來都在樓梯間睡覺，生活雜物堆得整個樓梯間寸步難行，鄰居多次投訴都無法成功，老太太的媳婦被問，為何婆婆睡樓梯間，竟回應家裏已經住了4代的家族人士，「沒地方給她睡」。

據陸媒《看看新聞》報導，有一名湯姓婦人出面投訴，在自家大樓的7樓到8樓的「樓梯間」，有位老太太竟把樓梯間當成自己的房間，搭起小屋睡覺跟生活，導致樓梯間被一堆雜物堆積，完全無法淨空，擔憂萬一發生火災等意外，後果不堪設想。

後來大陸記者前往探問，這名以「樓梯間」為房的老太太表示，她因為經濟狀況不佳，買不起房子，但其實老太太本身是該棟大樓7樓的住戶，她平時白天就在七樓的住家與家人生活，晚上才會回到樓梯間睡覺。但這項舉動，卻讓同棟大樓的鄰居非常困擾。

針對老太太把樓梯間當房間的爭議，老太太的媳婦出表示，因為家裡已經住了多達4代的家人，實在沒有空間再讓老太太睡覺，還雙手一攤表示，「難道我去借房子讓她睡覺嗎？不然就搬到居委那去好了！」媳婦並表示，如果老太太一過世，他們就會把小屋拆掉，將樓梯間回歸原狀。

不過顯然這項說法，還是無法平息鄰居的怨念，直到找上居委會協助調解，老太太的家人才承諾，會在鄉下找個房間，協助老太太搬家跟居住。

(中時新聞網)