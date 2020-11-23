「疫情年」不悲觀！yes123求職網23日公布最新「年前跳槽風與企業徵才熱調查」，結果顯示，高達88.3％的企業在牛年農曆年前有徵才計畫，平均預計釋出9.5個工作機會，開出的平均月薪更達36,900元，不僅比2019年高出1,058元，更續創八年新高！

根據yes123求職網調查顯示，農曆年前有高達88.3％的企業有徵才計畫，該比例略高於2019年的87.7％、2018年的87.2％，創下近三年新高。不過，其中有59.9％是「單純填補員工離職後的空缺」，其餘28.4％才是「擴編」。

在薪資方面，yes123指出，企業農曆年前徵才所開出的月薪條件，2013年調查時平均29,656元，2015年首度突破3萬大關後，今年平均值達36,900元，首度超過36,000關卡，也比2019年的35,842元，增加1,058元，漲幅為3％。

至於企業所需的人才，yes123調查顯示，主要職缺類型以「基層員工」為主，其次才是「儲備幹部」及「中階主管」。其他年前職缺還有因應年節旺季需求的「工讀生」或「派遣或約聘人員」、「兼職或外包人員」等。高達七成（69.7％）公司表示，可接受求職者「年後上班」。

此外，企業對求職者的評估條件，據yes123調查顯示，在可複選狀況下，企業最在乎的五大條件依序是：「責任感」（68.9％）、「穩定度」（67.2％）、「抗壓性」（63.8％），以及「解決問題的能力」（51.2％）、「學習意願」（45.4％）。

至於其餘沒有徵才計畫的企業，調查指出，其中，有4.1％的公司目前「人事凍結，遇缺不補」，另外7.6％企業則坦言「正在進行人事精簡」。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，企業此時徵才的主因，除了提早因應年後離職潮外，不外乎與社會新鮮人有關。首先，新人試用期過後職場菜鳥辭職人數變多，加上役期縮短到四個月，在11月份之後部分應屆畢業生才開始求職，企業端有望持續從「年中」徵人至「年終」；同時，國內下半年疫情控制得宜，上半年「延後求才」的企業招募力道延遲至歲末出現，使勞動市場呈現「淡季不淡」的現象。

(工商 )