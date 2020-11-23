台驊投控可轉債競拍 均價及承銷價為105.09元 15:492020/11/23 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台驊投控（2636）國內第4次無擔保轉換公司債承銷案，採競價拍賣方式辦理，該公司辦理競價拍賣數2,550張，此次參與投標之投標單筆數計495筆，合格標單共480筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，今（23）日於證交所經由公開方式完成電腦開標，並全部順利拍賣。 證交所表示，台驊投控可轉債競拍開標結，最低得標價格104.2元，最高得標價格108.69元，得標加權平均價格105.09元。另依相關處理辦法規定，台驊投控國內第四次無擔保轉換公司債公開承銷價格為105.09元。 (工商 ) #台驊投控 #競價拍賣 #可轉債 #競拍 #無擔保轉換公司債 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《證交所》台驊第四次無擔保可轉債 承銷價105.09元 15:572020/11/23 財經 陸證監會：加強債市源頭風險防控 11:392020/11/23 財經 疫苗屢傳佳音 國票投顧：年底指數續創高 11:312020/11/23 財經 晶圓雙雄帶動 台股衝上13,800點關卡 09:172020/11/23 財經 首檔ESG量化多重資產 抗疫新鮮貨 04:102020/11/23 投資理財 1分鐘讀財經》半導體產能全線吃緊 封測漲價到明年 08:072020/11/23 財經 目標風險型基金 退休理財首選 04:102020/11/23 投資理財 電商兩樣情 蘇寧易購陷困境 04:102020/11/23 產業財經 陸信用債頻爆雷 劉鶴撂重話 04:102020/11/23 全球財經 金控今年發債 飆1,695億 04:102020/11/23 金融．稅務 財經熱門新聞 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 都更新典範 新店行政園區落成 - 財經焦點 - 中國時報 馬雲「追」了3次 學霸美女版巴菲特 30歲坐擁百億 - 財經 被逼瘋！大咖狂倒貨這檔48萬張 專家驚洩台股後路 - 財經 半導體產能 全線吃緊 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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