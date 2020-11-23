台驊投控（2636）國內第4次無擔保轉換公司債承銷案，採競價拍賣方式辦理，該公司辦理競價拍賣數2,550張，此次參與投標之投標單筆數計495筆，合格標單共480筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，今（23）日於證交所經由公開方式完成電腦開標，並全部順利拍賣。

證交所表示，台驊投控可轉債競拍開標結，最低得標價格104.2元，最高得標價格108.69元，得標加權平均價格105.09元。另依相關處理辦法規定，台驊投控國內第四次無擔保轉換公司債公開承銷價格為105.09元。

(工商 )