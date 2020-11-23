外傳中部桶屍案兩名死者，都在太平一處養狗場遭殺害裝桶。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

外傳中部桶屍案兩名死者，都在太平一處養狗場遭殺害裝桶。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

真的太恐怖！台中、苗栗兩地發現男、女桶屍震驚社會，犯案第一現場曝光，據傳是位於台中市太平區長龍路山區一處養狗場，犯罪集團手段兇殘，將人殺害後再裝入鐵桶溶屍。目前該現場大門深鎖，不過太平警方對此不願證實，強調該案全案由刑事局偵辦，相關案情須由刑事局對外說明。

據了解，被殺害的16歲少女及54歲吳姓男子，都是在該處養狗場遭到虐殺裝桶，再運到苗栗及台中山區棄屍；該處養狗場也做寵物墓園，23日大門深鎖不見有人應門；太平警方強調，該案相關案情已交由檢調偵辦，不便對外說明。

桶屍案兩名死者其中一人為54歲黃姓男子，疑似去年6月被殺害，棄屍苗栗銅鑼山區；而女子為16歲少女，2017年被通報失蹤，據傳她是犯罪集團成員的女友，被懷疑偷了集團300萬元，因此遭殺害，棄屍台中山區。

兩人屍體被發現塞在桶中，疑似遭淋強酸，面目全非，手段極為兇殘。初步了解，該犯罪集團徐姓主嫌為2008年間流竄豐原地區某強盜集團首領，10多年前徐男帶領集團成員是有組織性的犯罪集團、分工細密，不但規定犯案時的裝備，連衣服、車牌統一遮掩，四處打劫民宅，是豐原警方的頭痛人物。

(中時 )