知名YouTuber「反骨男孩」前成員瑋哥，之前因暗指酷炫為了金錢、名利改變而退團，使得同為反骨男孩成員的孫生為酷炫抱不平，怒指瑋哥自己「整天裝可憐自己不打拼」，瑋哥因此還在自己的IG上反擊，說自己是個不擅裝可憐的人。

瑋哥對酷炫到場一事感到驚訝 (圖/ 翻攝自YouTube/ 酷炫老師)

其中一位成員琳妲更發長文認為酷炫有他的難處，要瑋哥別再鬧下去，當時雙方鬧得極度不愉快。沒想到事隔一個月，瑋哥和酷炫破天荒同台，更在街頭上演擁抱大和解。

鬧翻一個月，瑋哥和酷炫終於和解 (圖/ 翻攝自YouTube/ 酷炫老師)

瑋哥和星諠參加一場位在西門町的快閃活動，沒想到表演進行到一半時，酷炫突然現身，瑋哥當下大喊「那我先走了」，接著一直說：「怎麼來邊啦，你怎麼沒有講！」。瑋哥對於酷炫會現身一事似乎不知情。

瑋哥事後在個人頻道也PO出影片，內容提及和酷炫和解一事，希望彼此都能試著放下；瑋哥更是感謝此次快閃活動的安排人小丑當和事佬，並且希望之後不論是反骨或是小丑，大家請多多支持。

小丑也說，經過溝通協調後，瑋哥和酷炫已達成共識，同時也請雙方粉絲停止互相攻擊，這才讓整件事圓滿落幕。

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(中時新聞網)