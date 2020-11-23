宜蘭縣政府為提升各休閒農業區的服務品質，舉辦宜蘭縣優質休閒農業評選，今天（23日）縣府公布評選結果，有21家拿下「綠色標章」的殊榮，縣長林姿妙頒發認證標章與證書，盼各休閒農業區精益求精，持續提供優質的農業休閒體驗、綠色環保的旅遊品質。

縣長林姿妙表示，優質休閒農業評選行之有年，宜蘭縣在休閒農業發展上也是領先全國且產業豐富，恭喜通過評鑑的場域，更推薦全國民眾可以親至這些優質場域體驗，享受真正的宜蘭好生活。

通過今年度綠色標章「綠色體驗」組有宜蘭縣大進休閒農業區發展協會、綠田農莊、芳岳茶園、耕堡休閒農場、梅花湖休閒農場、內山茶園、阿聰自然田、菌寶貝博物館、淇珍御果友善金棗園、大安藥園休閒農場、橘之鄉蜜餞形象館、童話村有機農場民宿、鵝山茶園。「綠色住宿」組有光與影民宿、伊恬民宿、鄉間雅築休閒民宿、筑園居民宿、水田屋民宿、有朋會館、風車花園城堡民宿。「綠色餐飲」組的樸豔辣椒美食文創館（樸豔小吃部）。「綠色露營」組有梅花湖休閒農場，共21個優質場域獲得評鑑通過。

(中時 )