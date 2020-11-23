距離12月僅剩最後一周，不少人都想在年底擺脫衰運，迎接嶄新的一年。知名命理專家詹惟中就透過撲克牌占卜的方式，解析各個月份壽星本周（23日至29日）的財運運勢，有不少人面臨重大突破，但也有人需要小心身邊小人以及被劫財的風險。

【1月生：梅花6】

財運重點將發生在愛人、配偶、枕邊人身上，梅花6代表彼此之間的財運都亮紅燈，需冷靜理智面對來化解。

【2月生：黑桃J】

周圍的人親朋好友會賺到錢，但你卻拿不到，必須認真分辨誰是貴人與誰是小人，如果分辨不清將恐影響到你的財運。

【3月生：紅心5】

財運愛情運都很旺，這段時期要靠異性幫忙，才有更多發財的好機會，是財運亨通，愛情順利，而且能夠心想事成的好時期。

【4月生：紅心Q】

紅心Q代表與父母間的互動，可能是父母有賺錢的好機會，或是跟父母共同開創事業有所成長，異性長輩、媽媽、女性長者是財運的貴人。

【5月生：黑桃2】

智慧財的大突破，雖然也會面臨相當的壓力，但只要發揮你的專業與才華，多用腦、少開口，錢財自然滾滾來。設計相關產業都能增加福氣財、智慧財、發明財，可好好把握。

【6月生：紅磚5】

是發田宅財、家人財的好機會，家人合夥將錢財可期，也可注意房地產、仲介的賺錢機會，家人的互動是財運關鍵。

【7月生：紅磚2】

工作勿有職業倦怠，必須勤於工作不休息，如此一來職場獎金將會加倍獲利。

【8月生：紅心5】

是個發奴僕財的好時期，下屬與支線幫你賺更多，讓你借力使力賺大錢，所以要對於客戶、部屬，晚輩要給予大力的支持，讓他們自由發揮最好。

【9月生：黑桃A】

勤於外出和遠行獲利會更大，簽約、談判、開會無法不利，且是以權力換利益的一個時期，以動制靜會讓你賺盡異地財。

【10月生：黑桃3】

是發健康財的時期，但是要小心讓健康亮紅燈，一旦這期間沒有養生成功，出現體力下降等情況，將錯失好運以及錢財運。

【11月生：紅心J】

走貴人錢財運，人脈財將賺的非常開心，橫財方面有很大的機會，記得多讚美客戶跟同事。

【12月生：梅花財】

晚輩劫財的可能性很高，是為生兒育女或是晚輩、小孩闖禍破財的一個時期，要有所謹慎，提早化解，才能遠離破財危機。

詹惟中表示12月出生的人下周容易遭晚輩劫財(影片來源/YouTube/詹惟中 就是愛算命/如遭刪除請見諒)

(中時新聞網)