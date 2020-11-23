台驊投控(2636)國內第四次無擔保轉換公司債承銷案，採競價拍賣方式辦理，今天上午完成競拍作業，本次辦理競拍張數2,550張，參與投標投標單筆數計495筆，合格標單共480筆，全部順利拍賣成功。

最低得標價格：104.20元、最高得標價格：108.69元、得標加權平均價格：105.09元，最終承銷價格為105.09元。

(時報資訊)