《證交所》台驊第四次無擔保可轉債 承銷價105.09元 15:572020/11/23 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台驊投控(2636)國內第四次無擔保轉換公司債承銷案，採競價拍賣方式辦理，今天上午完成競拍作業，本次辦理競拍張數2,550張，參與投標投標單筆數計495筆，合格標單共480筆，全部順利拍賣成功。 最低得標價格：104.20元、最高得標價格：108.69元、得標加權平均價格：105.09元，最終承銷價格為105.09元。 (時報資訊) #台驊 #辦理 #競拍 #第四次 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台驊投控可轉債競拍 均價及承銷價為105.09元 15:492020/11/23 財經 耀登23日起競拍 底價42.59元 04:102020/11/23 證券．權證 上市櫃季報讚爆 台積電1家竟貢獻2成獲利 17:022020/11/22 財經 《半導體》台星科Q3獲利登高 前3季每股賺0.86元 15:232020/11/23 財經 台驊辦1億現增 溢價30元發行 04:102020/11/21 證券．權證 張忠謀：展望後疫時代 我數位科技影響力大 04:102020/11/21 財經要聞 借新還舊「增貸」申報綜所稅要注意 09:352020/11/21 房市新訊 大城甘薯價格慘 彰府呼籲契作合約保證收購價格 13:552020/11/21 寶島 專家獻策 房貸找薪轉行 加分效果大 04:102020/11/22 財經要聞 雙王領跌 高價股不振 04:102020/11/23 投資理財 財經熱門新聞 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 都更新典範 新店行政園區落成 - 財經焦點 - 中國時報 馬雲「追」了3次 學霸美女版巴菲特 30歲坐擁百億 - 財經 被逼瘋！大咖狂倒貨這檔48萬張 專家驚洩台股後路 - 財經 半導體產能 全線吃緊 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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