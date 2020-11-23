根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）電競桌機9月份在北歐四國以28.2％市佔奪下冠軍、年增率以110%領先群雄，更為業界成長率（均值11％）的10倍，躍上北歐四國電競桌機品牌霸主地位。

宏碁深耕北歐四國電競市場，電競桌機領域創下16個月以來市佔新高。宏碁電競產品配備專屬的散熱技術，旗下獨家Predator FrostBlade能高速旋轉處理進氣和排氣同時保持低噪音，可提升多達16％的風量和增加55％的風壓，更具備RGB功能；此外，機身桌機多採用符合EMI規範的透明側板，可大幅降低電磁波干擾，帶給玩家不同以往的電競體驗。

宏碁第三季於全年電競筆電銷量年增率達34％，大幅超越業界均值的18％，宏碁電競筆電在世界各地市場的展現強勁動能，旗下電競產品研發著重玩家喜好，獨家的散熱技術更擁超過300項設計專利，更提供多樣化的電競產品組合供玩家選擇。此外，宏碁為提供玩家全方位的遊戲體驗，次世代電競社群平台PLANET9更跨出國際，於英國等地與名校合作舉辦賽事活動，從硬體、軟體到服務平台的電競體驗，滿足熱血玩家的需求。

(時報資訊)