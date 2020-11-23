因周末進行的檢測較少，南韓的新冠肺炎新增確診數為6天以來首度跌破300人。日本周日的新增確診數再創新高，首都東京的確診數為5天來首度跌破400例，但大阪府的確診數卻仍創新高。

韓國疾病管理本部周一宣布，新冠狀病毒確診數增加271例，較周日的330例下滑，且為6天以來首度跌破300人。其中，255例為本土病例。該主管機關表示，新增確診減少主要因為周末進行的檢測較少所致。目前南韓累計病例數達到31,004人。

自11月8日以來，韓國的單日確診數都在3位數之譜，且過去5天都超過300例。為了防止疫情持續擴散，大首爾地區已準備自周二起進一步收緊限制措施。

此外，東北亞另一個主要經濟體日本的疫情則持續飆升，該國衛生部周日宣布新增確診數達到2,508例，為連續第4天創下新高記錄。雖然該國目前染疫死亡人數仍不到2000人，使該國免於承受更嚴重的打擊，但對於疫情再度爆發的擔憂仍日益升高。

東京都政府周日宣布單日確診391例，此前該日本首都的單日新增確診數已連續3天超過500例。稍早前東京都政府宣布周一新增確診314例，為連續第二日下滑。不過，大阪府的疫情持續升高，周日宣布增加490人確診，為連續第4日創下新高。截至周日，大阪府累計確診數達到17,715例。

(時報資訊)