全球主要央行維持寬鬆貨幣政策，加上投資氣氛反覆，導致今年美國公債利率走勢維持在區間低位，帶旺整體債券型基金買氣高居不下，根據EPFR統計，包含高收益債、新興債、投資級債、市政債、MBS、政府債在內的整體債券型基金，今年累計資金淨流入金額已來到3,357億美元，幾乎是2019年全年淨流入金額的七成。

進一步來看，三大債券基金全面吸金的盛況亦來到第二周。其中，投資級企業債券再流入83.12億美元，連續吸金周數進入第33周；新興債券和高收益債券也分別有35.48億美元和12.31億美元的淨流入。值得一提的是，新興債券基金不僅已連續7周吸金，上周淨流入金額更一舉改寫2019年1月底以來之最。

摩根新興市場債券型產品經理陳若梅指出，在新冠疫情影響下，各國央行不約而同地藉由寬鬆貨幣政策來提振經濟，也加持了債券價格，加上今年適逢美國總統大選年，高度政治不確定性，皆驅使國際資金在布局上相對青睞債券基金，根據EPFR，整體債券型基金今年累計淨流入金額高達3357億美元，包括投資級企業債券、高收益債券和新興債券基金在內的三大主要債券基金，皆已連續兩周全面獲資金進駐。

陳若梅提醒，新一波新冠疫情在全球多處如美國、日本似乎又有重燃，儘管疫苗試驗利多頻傳，但疫苗的上市時點、療效及普及程度仍具挑戰，因此建議投資人現階段仍應該將債券納入投組之中，以達到穩中求進功效，有鑑於公債殖利率仍處於歷史低檔，包括高收益債及新興市場債等，能提供較高收益率的信用債，將更具收益價值吸引力。

陳若梅指出，近期發佈經濟數據多數優於預期，確認了全球經濟持續穩健復甦，對高收益來說是個利多，因經濟復甦有助於降低高收益債的違約率。觀察美國高收益債過去12個月的違約率約6.34%，今、明兩年的違約率也再獲市場下修，更加突顯高收債中長線持有價值。

陳若梅強調，過去歷史經驗顯示，景氣擴張期間，高收益債券身價往往也跟著水漲船高，加上高收債券因與美國十年期公債殖利率為負相關，相對具利率彈性優勢，債券跌價風險也較小，並提供較其他債券資產更佳的報酬表現。

(時報資訊)