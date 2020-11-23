陳奕迅（Eason）繼10月推出粵語新歌〈致明日的舞〉後，近日再公布第二首作品〈是但求其愛〉，由於疫情影響，Hit Fm聯播網透過唱片公司，藉由視訊方式進行訪談；好久不見的Eason一上線就迫不及待向鏡頭前跟聽眾打招呼：「大家好嗎？台灣的朋友好嗎？大家都健康嗎？很想念台灣！」聊起疫情期間怎麼度過？Eason幽默表示因對房子很有感，加上香港氣候因素，房子會有壁癌、漏水等問題，因此進行了自家房屋整修跟裝潢，發現自己對房子的結構相當有熱情，跟師傅們探討建築的學問，節目主持人開玩笑問：「Eason學會抓漏了嗎？」Eason逗趣表示「原來這是抓漏？太好玩了」！

Eason表示，今年由於疫情影響，多了很多自己的時間，也多了與家人相處的時間、陪伴孩子，每天生活平凡卻很幸福，在家運動、跑步，鍛鍊身體保持健康，與家人一起聽音樂、散步、遛狗，非常享受，直言「沒有太想念坐飛機的日子」；工作事業忙碌的Eason，沒有因為疫情關係覺得有「空窗期」，從高轉速的生活，變成慢動作的步調，反而更能沉澱下來，感受周圍，體驗生命。

此外，Eason也分享自己養成了運動的習慣，認為身體健康比任何事情都還重要，於是不愛跑步、抗拒運動的Eason，開始踏出自己的步伐，讓身體好好運作；許多香港粉絲經常分享發現野生發哥（周潤發）在跑步運動的貼文，接下來是否會在香港的一隅巧遇Eason？Eason幽默笑回，在家跑跑步機已是自己很大的突破，可以一次跑半小時，謙稱自己目前運動量還無法與歌迷近距離接觸；此外，Eason也特別表示非常想念台灣的大家及美景，「當然還有美食，很想去台東，有山有海的壯闊自然環境」。

(中時 )