黑色購物節開跑湧人潮！美式賣場推82吋電視

今天是好市多黑色購物節首日，許多網友瘋搶一款玩具車。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

好市多黑色購物節今天登場！一名網友逛完卻發現，賣場的誠意不夠，許多產品都沒有優惠，而在現場他所看到最夯的商品是「玩具車」，原價549元，現場秒折300元，只要249元，讓不少人看了直呼，被玩具車燒到了，搶「車」人潮差點暴動，每次一補貨就秒殺；另衛生棉也很划算。

網友在臉書社團《好市多商品經驗老實說》分享，感覺這次黑色購物節好買的東西不多，許多產品都沒有特價，只有洗髮精便宜很多，但她興趣缺缺，今天在好市多現場看，感覺最多人搶的是玩具車吧！然後衛生棉也很划算，便宜了大概70元左右。

貼文引發熱議，許多網友留言表示，「每年黑五都在清倉庫，完全無感」、「之前排過一次就去沒什麼可以買，後來就不再去了，感覺好累」、「感謝好市多，不要買最省」、「感覺像是平常會特價的東西，聚集在這幾天一起賣」。

另也有不少網友表示「被玩具車燒到」，「玩具很多人搶著要買」、「被玩具車燒到，希望下班去還有」、「那台車好便宜」、「買給兩個兒子，一人一個，剛好當生日禮物」、「可以幫忙代購嗎」、「早上搶玩具車的人潮，差點暴動。南屯店，每次棧板一出就秒殺」、「剛剛也是去買完CAT行動修理玩具，真的超划算好便宜」。

(中時新聞網)