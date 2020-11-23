台灣永續能源研究基金會舉辦的《2020 TCSA台灣企業永續獎》舉行頒獎典禮，永豐金控獲頒「企業永續綜合績效獎-台灣TOP 50永續企業獎」、「卓越案例獎-資訊安全獎」及「企業永續報告-銀獎」等三大獎項。

《TCSA台灣企業永續獎》被各界譽為台灣企業永續奧斯卡，是國內企業永續績效的標竿獎項之一，今年已邁入第十三屆，期透過獎項評選，鼓勵企業提升永續經營議題之質與治理資訊揭露之量。為使評選工作專業、公正、嚴謹，本屆共由486位志工評審及182位知名專家學者組成龐大評審團進行審查，經過初審、複審及決選三大程序，從252家參選機構中選出永續績效表現優異者。

永豐金控已連續五年獲得企業永續報告類獎項，今年在「企業永續綜合績效獎」，更首度躋身「台灣TOP 50永續企業獎」之列。值得注意的是，為接軌聯合國永續發展目標，主辦單位今年在企業卓越案例類特增設「資訊安全獎」，以鼓勵企業強化資安意識與提升資訊安全技術能力。

永豐金控2018年起即分階段建立人工智慧自動化戰情平台系統，強化新型態資安攻擊的防護措施，並同步針對新興金融科技衍生之資安議題進行規劃與評估，採行相對應的風險回應措施，以降低資安事件可能帶來之衝擊。本次以「永豐資安戰情平台系統，加速掌握資安風險」參獎，即脫穎而出，獲評審團高度肯定。

除《TCSA台灣企業永續獎》，今年截至目前，永豐金控永續治理成效尚獲得多項指標性獎項，包括：進入證交所《公司治理評鑑》排名前5％、入選《天下企業公民》前100強(大型企業組前50強)，以及獲得金融研訓院《菁業獎》最佳ESG獎優等獎等，對永豐金控持續精進永續治理的作為是莫大的鼓勵與肯定。

(中時 )