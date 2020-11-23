YouTuber蔡阿嘎多年來用影音分享對家鄉台灣的愛與時事討論，頻道擁有近250萬訂閱數，他2016年與初戀情人「二伯」結婚後，生了2子「蔡桃貴」與「蔡波能」，一家人共經營5個YT頻道，相當受到粉絲歡迎。

蔡阿嘎堪稱全台最受歡迎的YouTuber之一，結婚生子後，一家4口甚至其他家人，也都一起投入影片製播事業中，可算是「網紅家族」，但也因為人紅是非多，讓蔡阿嘎一家先後經歷「黑衣人攻擊事件」、「蔡桃貴主題車站事件」，蔡阿嘎一度感性表示，發展了12年，未來一家人可能會離開網路媒體，讓很多人大呼不捨，但也覺得要基於保護孩子以及尊重家人隱私，這不失為一個思考方向。

但蔡阿嘎澄清，目前還有很多事情想做，並沒有要引退，也代表夫妻倆生活仍得周旋於各式工作及養育孩子之間，二伯日前就po文，某天晚上大兒子蔡桃貴到了睡覺時間，突然對她說出要求：「媽媽～你去穿睡衣啦」，讓她傻眼回答：「我沒有要睡覺不用穿睡衣啊」，經過挖掘，才知道兒子的真實心意。

蔡桃貴後來跟媽媽說，之所以這樣要求，是因為「穿睡衣你就不會出門了」，這話讓二伯聽了瞬間心酸，孩子不過2歲大，已經知道如果媽媽還穿著外出服，就代表等一下還會離開家裡，讓她不禁感嘆：「鵝子你別長那麼快」，粉絲看了也跟著泛淚，覺得很捨不得，認為蔡桃貴沒說出來的，其實是「可能想要媽媽更多的陪伴」。

(中時新聞網)