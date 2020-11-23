蘋果（Apple）今年推出iPhone 12一系列新機，吸引不少果粉的換機潮，後續也有不少3C達人、網紅拍攝開箱文。近日，有一名網友表示自己手中的iPhone7就快要撐不住了，因此有了想換機的念頭，但卻遲遲下不了手，而原因曝光後讓網友都笑了。

原PO於《爆廢1公社》發文指出，最近周圍許多朋友都已將手機更換為最新的iPhone 12，自己手中的iPhone7眼看就要撐不住，讓她有了新換機的念頭，但卻遲遲不敢跨出這一步。她表示，原因就在於「iPhone 12是Face ID」，而過去不少朋友都直言「我素顏跟鬼一樣，若是因此無法解鎖螢幕，我會很受傷。」

貼文一出，不少網友笑瘋「笑死！怎麼會有這種考量」、「這是我今年聽過最瞎的理由」、「真的快笑死，竟然還有這種原因」、「有這檔事….如果跟鬼一樣也得面對呀！那是妳啊」、「可以考慮iPhone 8啦！」

其中也不少網友給予原PO實質的建議，「可以設定兩組Face ID，妝前妝後都設定一遍」、「兩組Face ID+1，就說蘋果很貼心XD」、「我也是設定兩組，畢竟在家耍廢也想要快速解鎖的哈哈」、「根本不用煩惱，設定兩組就解決了。」

(中時新聞網)