台北市政府法務局23日發布消費警訊指出，強斯有限公司在北市中山區所營Venus Fitness健身房於9月10日無預警歇業，因仍有部分消費者未獲退款，提醒刷卡購課的消費者速向發卡銀行提起爭議帳款賠付申請；現金購課者速向法院聲請核發支付命令，以保障權益。

法務局指出，Venus Fitness健身房9月10日起無預警歇業，9月17日在臉書粉絲專頁宣布退款辦理情形，為釐清本案未獲退款的消費金額，消保官在9月間要求公司說明，該公司當時表示，確有部分消費者尚未退款，其中刷卡付費者約70餘萬元，現金付費者約189萬元，消保官即要求公司於官網公告相關退款辦理並儘速完成退款。

法務局表示，但部分消費者反映，至今仍未獲退款，且經體育局多次聯繫，Venus Fitness健身房仍遲未在臉書官方帳號或LINE官方帳號，公告現金及刷卡購課者的退款方案及信用卡爭議款申請資訊，故發布消費警訊提醒消費者，除可持續向業者請求退還課程剩餘價值外，當時如以刷卡方式購課者，也可向發卡銀行提起爭議帳款賠付申請，如以現金方式購課者，則可向法院聲請核發支付命令。

法務局進一步說明，若消費者當時以信用卡向Venus Fitness健身房購買一對一教練課程或團體課程者，因業者已無法繼續提供服務，可向信用卡發卡銀行提起爭議帳款賠付申請，請求銀行退還課程剩餘殘值。

法務局指出，爭議帳款賠付申請的期限，為業者於服務約定提供日未提供服務起120日內，即9月10日起算120日，將於110年1月7日屆期，且追溯當時刷卡交易清算日不得超過540日，提醒消費者把握期限，速向發卡銀行洽詢及申請。

(中時 )