中華奧會與教育部體育署共同舉辦「2014布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言簽署儀式」，儀式由教育部體育署張少熙署長與中華奧會主席林鴻道共同主持，現場除了有國際婦女與運動工作小組（IWG）亞洲區代表Dr. Etsuko OGASAWARA及國際壯年運動總會執行長Mr. Jens V. Holm透過遠距連線會議方式見證參與外；IWG的共同主席Ms. Raewyn LOVETT也透過影音短片致上賀詞，祝賀國內此次邀集26個體育團體共同簽署該宣言，並期許與各簽署單位共同追求更平等的體育環境。

1994年IWG於其舉辦的第1屆世界婦女運動大會後提出《布萊頓宣言》，目標為提升世界各國女性在參與運動賽事之機會與從事體育相關職務運作之權益，20年來對各國的體育政策有著實質影響，並帶動世界各地女性相關體育組織成功發展，而中華奧會也簽署了該項宣言。本次教育部體育署與中華奧會將簽署之《2014布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言》是IWG於2014年，也就是《布萊頓宣言》20周年之際，在第6屆世界婦女與運動大會上，出席代表們以「領導改變、立即改變」為命題深入討論而發展出更完整之宣言內容，將運動平權之目標從婦女延伸至社會、學校與青年等運動領域。

Ms.Raewyn LOVETT共同主席在致詞中提到，自中華奧會簽署《布萊頓宣言》以來，在女性與運動領域有著令人振奮的發展。很高興在今天能進一步簽署《2014年布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言》，這是視野更高的藍圖，相信我們未來將能透過資源及經驗分享，攜手邁向全面平等的國際體育環境。

共同主持儀式的體育署張少熙署長表示：「今天，在本署與中華奧會的號召之下，感謝有更多的體育及相關團體，能夠參與這次活動，展現臺灣不論是在政府機關抑或是民間團體，對於女性運動權益的重視。」

中華奧會主席林鴻道則說：「教育部體育署這幾年將性別平等作為重要的政策內涵，2017年並推出《推廣女性參與體育運動白皮書》，以「健康女性」、「友善環境」、以及「運動培力」作為三大願景。 在此一背景之下，我們希望藉由共同簽署《2014布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言》，表達中華奧會與政府以及國內各個體育運動團體，與國際組織同步，共同打造更平等的運動環境之意願與承諾。」

本次簽署儀式邀請除了國內體育團體共襄盛舉，達成了26個體育組織共同簽署的創舉，簽署儀式後也安排首位獲得中華民國棒球協會認證的女性裁判、國際奧會婦女運動世界獎座得獎人劉柏君女士，以及《Women一起動，運動 Easy go！－活力女性運動參與推廣行動方案》的計畫主持人陳美燕女士來和與會者分享在國內推廣女性運動參與之經驗及對於宣言推廣之期望，場面隆重溫馨。

(中時 )