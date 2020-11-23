女星周迅演戲了得，她還是首位獲得金馬獎、香港金像獎、大陸金雞獎三金后冠的大滿貫演員，是著名的演技派，而近日忙拍電視劇《功勛》的周迅，則被網曝光她的新戲造型，只見周迅彎腰駝背，她無懼為戲扮醜、化老妝、髮際線往後退，敬業態度讓人佩服。

周迅前年以宮廷劇《如懿傳》回歸小螢幕，而她近日則再接拍年代傳記電視劇《功勛》，該戲共分9個單元，周迅參與的是其中一部《屠呦呦》，講述89歲大陸知名藥學家屠呦呦的故事，而周迅為詮釋角色，打扮很有造型年代感。

周迅無懼為戲扮醜、化老妝，敬業態度讓人佩服。（圖／取材自新浪娛樂）

在網上曝光的照片中，周迅身穿棕色復古外套、寬鬆長褲、腳踩皮鞋，周迅把頭髮簡單梳直、旁分，露出整個額頭，搭配她的深紅色粗框眼鏡，更顯周迅的知性，讓樸素的周迅顯得成熟老練。

單看微博曝光的側拍照中，一開始還看不出這個人就是周迅，她彎腰駝背、彎曲膝蓋走路，也讓網友很驚訝周迅的可塑性很強，而周迅無懼為戲扮醜、化老妝，敬業態度讓人佩服。

(中時新聞網)