在全球科技趨勢快速變遷的背景下，位於上游的材料開發與創新，是帶動工業升級必要關鍵。Touch Taiwan 2021將導入工業材料主題，成立「台灣國際工業材料展」，以材料創新升級與多元應用為主軸，鎖定電子構裝、光電、半導體、綠電、車電、高頻材料、循環經濟等領域之材料，廣邀業界先進攜手展出從研發生產到應用整合的完整供應鏈。

電子材料自2016年以來，每年全球市場規模皆超過1100億美元。隨著5G與AIoT時代的來臨，高度客製化是電子材料產業發展的重點，掌握創新材料的發展與自製率的提升，是台灣電子材料產業的首要目標。而半導體材料市場預計也將在2021年突破560億美元，且仍在穩定成長中。半導體產業對化合物半導體材料的需求，也開始進入高速成長階段，產業鏈間的資源共享、串聯，有助於生態系的建立並加速開發時程，上下游的整合無疑是重要的關鍵。且近年來為因應PCB轉型與車用電子應用的蓬勃發展，高頻高速基板以及兼具優良電氣性和加工性的低耗損材料也開始嶄露頭角，成為產業發展的重要指標。

受氣候暖化衝擊與環保意識抬頭，全球都在積極發展對環境友善的綠色能源技術。台灣不僅擁有傲視全球的發電風場，在太陽能與循環儲能的材料開發上，也獲得政府政策上的大力支持，訂定2025年達到20GW太陽能裝置的目標。不僅鼓勵生產綠電，也同時希望藉此擴大內需，帶動綠能產業鏈轉型。而具「永續發展」特性的生質新材料與循環經濟，對國內的電子、石化等產業鏈影響預計也將逐年增加。台灣擁有完整的生產鏈，透過研發及產業高度合作，輔以國際法規與國內政策的引導，台灣將有極高機會將工業生產鏈轉成循環經濟生態鏈，成為世界領先群之一。

(工商 )