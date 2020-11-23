疫苗利多樂觀帶動，國際原油正面看待，布蘭特原油近日大漲，激勵在台股交易的街口布蘭特油正2（00715L）今（23）日股價大漲5.63％收在3.75元。

布蘭特原油自11月迄今，累積漲幅達18％，街口投信分析，主要在於Pfizer與Moderna兩大藥廠，皆傳出新冠肺炎（Covid-19）疫苗試驗的好消息，除了Pfizer的疫苗有效率達95％，且已正式向美國食品藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權外，Moderna的疫苗更是僅需冰箱溫度即可穩定存放30天，有利於疫苗的配送與施打，明年的全球經濟可望加速復甦，原油需求亦將隨之增加。

街口投指出，雖說近期全球每日新增病例數持續增加，各地政府陸續以嚴格管控措施因應，在疫苗大規模施打前，原油市場仍受疫情衝擊，有鑒於此，OPEC+已表示將於必要時採取行動，主要成員國沙烏地阿拉伯與俄羅斯皆傾向延長原油減產協議，11月底的OPEC+會議將進一步討論，目前市場預期延長期間將落在3～6個月，以支撐油價表現。

綜上所述，街口投信表示，短期OPEC+有望採取行動支撐油價，中期受益於疫苗問世、加速復甦，全球原油展望仍可正面看待。

(工商 )