新冠疫情全球未歇，台南後壁泰安宮「茄苳媽」23日展開為期6天5夜的祈安巡禮，這是相隔51年後，廟方再次舉辦徒步遶境，路線將遍及嘉縣、南市59庄頭60間宮廟，路程長達138公里，台南市長黃偉哲一早出席起轎儀式，祈求疫情早日遠去；遶境第1天以後壁區為主，第3天將會在嘉義、台南交界的八掌溪畔交香，嘉義縣長翁章梁也將到場。

台南後壁下茄苳泰安宮媽祖廟迄今已經有360年歷史，媽祖金身原是一座4寸高的七寶銅神像，明末清初一位商人行商後留在該地，當地居民才建廟供奉，後來更將金身安放在木刻神像腹中，流傳迄今，有「茄苳媽」之稱。

台南市後壁區泰安宮茄苳媽今起駕遶境，重現51年前徒步遶境盛況，時間也從以往3天延長為6天。（莊曜聰攝）

「茄苳媽」遶境通常每4年1科，遶境範圍涵蓋嘉南59庄頭，包括南市後壁、東山、白河及新營區，嘉義縣鹿草鄉、水上鄉，但「茄苳媽」在2003年SARS肆虐時曾「主動」要求出巡，也讓信眾嘖嘖稱奇。

泰安宮主委王子豪表示，媽祖繞境通常都在農曆3月神明聖誕期間，但今年因新冠肺炎疫情影響，請示神明後延至11月舉辦，且「茄苳媽」特別降旨全程徒步完成，捨棄51年來8次出巡都「搭車」的形式，因此遶境時間從3天延長到6天，希望能安撫因疫情而不安的人心。

配合「茄苳媽」遶境，南市府觀光旅遊局也安排導覽員提供定點解說與遊客諮詢服務，也建議信徒或民眾在參與活動期間，順道安排參訪周邊景點，包括蘭花生技園區、烏樹林園區、菁寮無米樂社區、土溝社區、小南海風景區，還有關子嶺溫泉區東山175咖啡公路，來場人文生態深度之旅。

(中時 )