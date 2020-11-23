國立金門大學未來將與金門縣港務處透過專題演講、實習、動靜態活動的舉辦，在深化產官學合作開啟一扇新「窗口」。

金大人文社會學院院長高瑞新、海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘等人日前拜訪金門縣港務處，與何佩舉處長及主管就未來雙方合作事宜會談。

高瑞新表示，該校是目前國內唯一同時設立海洋與邊境管理學系、海洋事務中心的大學，經常性舉辦學術研討會、演講、參訪、實習、專題報告和海洋體驗營等活動，以加強學生專業知識和實作能力，歷屆畢業生繼續在國內外大學研究所進修外，在政府和民間單位的職場也都有很好表現。

何佩舉處長則說明，金門國內商港規畫為1港3港區，包括位於大金門島東南側的料羅港區、西側的水頭港區，以及位於小金門島的九宮港區。港務處掌理港灣設施、船舶指泊、營運船舶、小船管理、船舶動產擔保、信號指揮、港埠業務規畫營運、旅客通關管理等事項，未來雙方將加強合作關係，透過各種方式分享港務工作現況和國內外最新資訊。

(中時 )