高雄茄萣區白砂崙萬福宮今年熱鬧籌辦庚子科五朝王醮盛典，規畫「沙鯤漁火、王船再現」文化藝術聯展，廣邀書法篆刻家薛平南等24位文化藝術界子弟返鄉聯展，結合廟會文化，炒熱王船醮慶典。

建醮王船祭典為台南、高雄、屏東沿海地區王爺廟和媽祖廟的大型獨特廟會節慶活動，高雄茄萣4大廟宇白砂崙萬福宮、頂茄萣賜福宮、下茄萣金鑾宮和崎漏正順廟。除正順廟外，平均每8年至12年舉辦1次建醮活動。

其中，萬福宮的王船建醮祭典，約略在二次戰後才有，老一輩流傳當地有「三年香、五年醮」的傳統祭典活動。據廟方記載，自1960年首辦王船醮至今剛好滿1甲子，總共舉辦過8次王船醮典，早期平均每5年啟建醮典1次，但2002年壬午科五朝王醮後，已有18年未舉辦，香科出巡大典1976年舉辦後，也相隔30年於2006年重現，至今也已14年未舉辦。

萬福宮主祀神明王爺公去年透過立筊方式，指示廟方今年熱鬧舉辦庚子科五朝王醮盛典，相關籌備工作目前已如火如荼展開，眾所矚目的王船預計12月20日吉時出廠，2021年元月17日送王盛典登場。

萬福宮主委陳嘉川表示，白砂崙部落雖是小庄頭，但人才輩出，政壇較知名人物包括前高雄市長王玉雲、紅派掌門人林仙保和林益世父子、高雄市議員李眉臻等人，均出身白砂崙，文化藝術界人才更是不勝枚舉。

此次「沙鯤漁火、王船再現」文化藝術聯展作者，計有薛平南、陳安南、彩繪師蘇榮仁、陳志文、王船工藝師陳其財、蘇國詳、作家及記者蘇福男、蘇清良、攝影郭志源和導演翁進忠等人，共展出數百件國畫、書法、雕塑、彩繪、攝影等作品。

(中時 )