高雄市茄萣區興達港區漁會向漁業署申請「魚貨處理區加工設備及周邊設施擴充改善計畫」，民進黨立委邱志偉邀請漁業署到漁會現勘後，漁業署同意補助7成經費共2310萬元。邱志偉說，未來在地生產的生鮮魚獲將能提高附加價值，及調節產量。

興達港區漁會說，加工廠配合政府推動產銷失衡調節，整修冷凍廠及改善初級加工廠設備，協助漁民建立通路，加工廠完成後可以保障漁民權益並增加收益、拓展內銷通路並開發新產品，穩定養殖漁獲的收購價格。

對於未來的目標，漁會表示，在地優良漁獲經過加工後，希望能外銷到國外拓展更廣大的市場，初步先完成初級加工廠的設置，後續持續努力完成地目變更等程序，取得工廠登記符合外銷標準，讓在地優良漁產可以行銷全球。

邱志偉說，北高雄的養殖漁業產量佔高雄市的9成，佔全台的1成，生產面積超過3300公頃，養殖以虱目魚、石斑魚、金目鱸魚等，今年受到新冠肺炎疫情影響，石斑魚、虱目魚等魚種都受到銷量下降或價格下跌的衝擊，漁會成立加工廠後未來可以適時調節產量加工凍存，對穩定價格及漁民收益會大有助益。

此經費總共需要3300萬元，主要用於購置生產及加工機械等，提高魚獲加工生產效率，獲得漁業署補助後，漁會將會籌措990萬的經費儘速推動計畫。

(中時 )