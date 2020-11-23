佔地4.2公頃，坐擁許多獨棟VILLA的日暉國際渡假村。（日暉國際渡假村提供）

以萬棵蓊鬱綠樹打造的開放式園區。（日暉國際渡假村提供）

猶如「亞馬遜森林中的飯店」，其生態園區擁有舒適宜人的自然景觀。（日暉國際渡假村提供）。（日暉國際渡假村提供）

日暉國際渡假村池畔夜景浪漫迷人。（日暉國際渡假村提供）

日暉擁池上唯一的溫泉，於客房內可泡溫泉。（日暉國際渡假村提供）

「全台最美飯店票選」有飯店界奧斯卡美稱，為國內飯店圈的一大盛事，已蟬聯2屆奪下全台最美5星飯店冠軍的台東池上-日暉國際渡假村，隨著第3屆活動式開跑，業者宣告，今年「畢業」並不再參賽，這也讓今年的冠軍爭奪更令人關注。

退位不參賽 日暉：疫情影響 期台灣更多美麗飯店被看見

坐落於花東縱谷中心點的台東池上-日暉國際渡假村，鄰近伯朗大道、四周環繞著雲海山嵐，宛如桃花源般與世隔絕。董事長鄭越才表示，感謝因為比賽，讓日暉的美被更多人看見。但由於今年許多飯店受疫情影響，正經歷著低潮難關，我們希望藉由這個機會，能讓台灣更多美麗的飯店被看見，大家一同共襄盛舉。儘管退位劃下完美句點，但日暉仍將以「榮譽飯店」的身份，力挺主辦單位訂房平台。

「亞馬遜森林中的飯店」 日暉疫情下業績逆勢反增3成

由於台東池上空氣好、水質佳，佔地4.2公頃、以獨棟villa聞名的日暉國際渡假村，以萬棵蓊鬱綠樹打造的開放式園區，猶如「亞馬遜森林中的飯店」，舒適宜人的自然景觀，獲得不少遊客青睞；因疫情影響，今年民眾僅能「島內出國」，使得飯店比起去年業績成長至少3成以上，創下開幕以來最佳成績。

年底前最划算！入住最美日暉 享池上境內唯一美湯

秋冬為溫泉飯店的旺季，日暉擁池上唯一的溫泉，有政府溫泉標章認證，於客房內即可泡湯，價格卻是淡季價。年底前，振興券最後倒數，不限支付面額，預訂官網年度1泊1食住房專案，超值加贈4大好禮：下午茶、天牛號、單車券、神仙湯風呂券。民眾入住可參考秋冬1泊2食住房專案，每人每晚只要2668元起，再贈養生下午茶、紅點設計大獎手工皂坊「精油好物DIY」。

優惠詳情：

一泊一食振興券加碼專案 https：／／bit.ly／38U2Ce6

一泊二食 住房專案 https：／／bit.ly／32WAFyf

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