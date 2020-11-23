先前傳出即將重返老東家台啤打球的「小野獸」陳世念，23日在純粹做好事記者會現場受訪表示，其實他從來沒想過退休，只想一切順其自然，既然台啤希望他回去效力，那麼他當然願意重回老東家，繼續把自己的經驗與所學傳授下去。

「這次回去台啤就是先簽1年，然後接下來再看看未來怎麼走，只要我有能力幫助場上隊友，我就希望一直打下去，」陳世念說，「裕隆與台啤是我『唯二』想要舉辦退役賽的球隊，畢竟我高中畢業就待裕隆，真的打出表現則在台啤。」

36歲的陳世念，生涯前9年都在台啤效力，更幫台啤拿過3次冠軍，令人印象最深的還是第4季總冠軍賽G6投進封王打板兩分球，隨後效力過台灣大(富邦前身)、大陸CBA山東黃金及ABL寶島夢想家，如今相隔8年重返台啤打球。

但在5名黃金世代球星當中，只有陳世念一個人重回SBL打球，會不會讓他感覺有點孤單？他的回答毫不遲疑，「肯定是會的！我跟傑哥、壘哥、敏哥、鼎哥等人交情都很好，當然希望能在同個聯盟打球，但這次我重返台啤，也因他們鼓勵。」

當看到林志傑受訪，陳世念忍不住湊了過來提問，「傑哥，他們都說只有我回SBL會孤單。」讓林志傑不禁帶著招牌笑容回應，「都怪你偷去台啤！」不過林志傑強調，他相信有了陳世念重返台啤，勢必能把當年台啤「態度」精神帶回老東家。

(中時 )