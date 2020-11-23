食藥署9月啟動「109年豆製品製造業稽查專案」，針對國內53家豆製品製造業進行稽查，發現共有8件豆製產品被驗出含有防腐劑、1件被驗出生菌數超標，另有29家業者違反食品良好衛生規範準則（GHP），合計開罰62萬元，並要求限期回收下架。

本次被查出違規的包含新北市的六福工廠、濠豆豆腐廠、天興豆腐店、樹新農產行，雲林縣威盛食品有限公司，均被發現含有防腐劑（苯甲酸），被開罰新台幣3萬元至7萬元不等，其中六福工廠、天興豆腐店以及孫記豆干也被發現違反GHP規範，因複查結果不合格被依法裁處六萬至十六萬不等的罰鍰。

含有防腐劑的缺失部分，違規產品包含板豆腐、油豆腐、素雞、硬豆腐，另外台中市的合豐豆品加工廠，則被驗出豆漿的生菌數超標，被開罰新台幣3萬元。

食藥署指出，本次豆製品製造業稽查，共有29家業者違反食品良好衛生規範準則（GHP），違規內容包含食品添加物未落實專人、專櫃、專冊管理與重複檢核，廠區環境應加強清潔及未落實病媒防治等。

食藥署中區管理中心科長林益祥表示，本次稽查中共有多達17家業者被發現在工廠內未落實病媒防治，由於豆製品多需要透過高溫、高濕度的方式加工，因此容易吸引蚊蟲、蒼蠅聚集。

林益祥指出，違反GHP規範，地方衛生局可依食安法第8條處新台幣6萬至2億元罰鍰，至於被驗出含有防腐劑者，則可依食安法處3萬至300萬元罰鍰，並需依法限期下架回收。

(中時 )