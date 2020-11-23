封測廠矽格(6257)今（23）日受邀召開法說會，董事長黃興陽表示，由於各類測試訂單需求持續暢旺，目前測試稼動率幾近滿載，加上華為禁令後釋出產能被兩岸客戶迅速吃下，蘇州廠預計12月量產、可望增添營運成長動能，帶動第四季營運較第三季持續成長。

法人預期，在5G智慧型手機及無線網通測試訂單持續暢旺帶動下，矽格第四季單月營收可望持穩11億元以上水準，蘇州廠新產能開出亦挹注成長動能。在產能持續吃緊、報價調漲可期情況下，看好矽格及明年營運均有望繳出雙位數成長。

矽格目前測試營收約75％、封裝約25％，前三季資本支出達50億元，主要因應客戶無線網通、手機、電源管理、車用電子晶片等新增測試需求。公司指出，5G趨勢帶動產品測試時間拉長，加上需求數量較多，公司對未來測試需求較樂觀看待，亦較勇於擴大資本支出。

矽格指出，目前公司測試產線稼動率達85％的幾近滿載狀態，又以5G手機及無線網通應用最吃緊、記憶體相對較有餘裕。在手機、網通、人工智慧（AI）、車用電子相關晶片需求持續暢旺帶動下，預期第四季營收可望較第三季持續成長，

矽格表示，第四季資本支出估約9億元，主要為提前因應客戶明年5G手機、無線網通、電源管理、車用電子晶片等測試產能建置。雖然短期經濟及貿易戰受疫情及貿易戰影響，但供應未來趨勢產業的核心半導體晶片需求，長期成長趨勢仍可期。

矽格指出，目前公司台灣客戶占比約60～65％，海外客戶約30～35％。對於明年各應用需求，預期以5G智慧型手機晶片成長動能最強，其次依序為網通、車用、人工智慧（AI）晶片。矽格今年5G應用對營收貢獻約15％、明年希望提升至25％。

對於蘇州廠近況，矽格董事長黃興陽表示，蘇州廠原訂春節後完成建廠，但疫情致使進度延緩，直至6、7月客戶才送樣。但9月因貿易戰又停滯。所幸台灣和其他中國大陸客戶迅速吃下產能缺口，預計12月將開始投產，屆時營運動能將顯著提升。

黃興陽表示，蘇州廠僅貢獻集團營收約5～10％，而華為對矽格營收貢獻最高未達10％。目前華為貢獻已歸零，產能迅速被其他客戶需求填補。由於蘇州廠目前產能不多，預期很快就能滿載，目標明年實現獲利。

技術研發方向部分，矽格針對5G、AI、車用電子、射頻物聯網（RF IoT）所面臨的高頻、高可靠度、多射頻Port挑戰，持續研發解決方案，並瞄準5G毫米波（mmWave）領域研發測試方案，預計明年下半年有望推出。

對於封測龍頭日月光調漲封測接單報價，矽格表示，公司根據客戶不同狀況，每年均會進行議價協商，由於封測業報價欲調漲不易，對於日月光願意帶頭調漲樂觀其成。同時，黃星揚表示，若有適當的標的，仍會持續投資併購，目前有計畫持續洽談中。

(時報資訊)