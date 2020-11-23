記憶體製造廠華邦電(2344)宣布業界第一款Common Criteria EAL5+認證安全快閃記憶體裝置W75F，已通過最新車用ISO26262 ASIL Grade D功能性安全認證，可協助汽車製造商設計符合ISO26262功能性安全標準的系統。

W75F安全記憶體係針對汽車市場所設計，原先即已符合AEC-Q100 標準，並進一步取得ASIL-D認證肯定。W75F裝置提供了故障偵測功能，同時涵蓋99.9%的故障，從快閃記憶體陣列單元到實體介面，再到主機等完整範圍的故障均能有效掌握。W75F還能擴展到更大的容量。

華邦公司表示，W75F是理想的外部安全儲存元件，提供通過 Common Criteria EAL5+認證的高層級安全保證。現在再加上 ASIL-D級認證，W75F更有益於必須滿足對資訊安全和功能性安全嚴格規範的汽車平台。華邦電子是目前唯一具有經過認證設計能力的安全快閃記憶體供應商，能減低和兼顧高功能性安全和高資安層級上的設計差異。W75F同時也通過了IoT平台安全評估計畫(SESIP)的認證，可為IoT和智慧連網裝置提供高達第3級實體攻擊的保護。 W75F是業界已通過認證的安全外部快閃記憶體裝置，華邦W75F 安全記憶體元件已開始量產。

(時報資訊)