光學股后玉晶光（3406）23日公告，擬於11月27日召開線上法說會，屆時將就今年前三季營運做報告及說明。主講人包括玉晶光董事長陳天慶、總經理郭英理、財務協理陳冠兆。

玉晶光第三季單季稅後盈餘10.52億元，季增1.13倍、年減19.16％，單季EPS9.44元，雖低於去年同期的12.9元，但累計前三季稅後盈餘20.57億元，仍年增35％，換算今年EPS為18.47元，表現優於去年的15.13元。

玉晶光表示，第三季獲利較去年同期衰退，主要係因為美系客戶新機遞延上市，再加上新產品生產初期良率有待提升，此外，第三季出現匯損及舊產品降價也有影響，均是導致第三季毛利率下降的原因，在第四季需求旺盛及良率應有機會改善的情況下，獲利表現可期。

展望第四季，因受到十一長假影響，十月未能全線加班，導致產出減少，玉晶光10月合併營收16.54億元，出現月減走勢，惟仍創下歷史第五高以及歷年同期新高，針對營收短期回檔，玉晶光指出，長假效應屬短期現象，11、12月營運就可望回歸常軌，法人則樂看玉晶光今年第四季有機會迎來史上最旺的第四季。

(工商 )