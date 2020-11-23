被民眾稱做「大貝殼」的作品名為「共生螺旋」，以96個「古錐籃」堆疊，藉此讓外地旅客了解香山除了產蚵仔，還盛產肉螺，「古錐籃」即是代表了居民與海的共生關係。（陳育賢攝）

新竹市政府近日透過農村再生總合計畫，找來藝術團隊進駐美山社區，打造「共生螺旋」裝置藝術，傳達居民與海的共生關係，同時就地取材將海邊漂流木與彩色編織結合，製作名為「生生不息」的藝術品，作品海味十足。

市府表示，香山溼地是北台灣最大的溼地，面積廣達1768公頃，美山社區則是溼地旁的傳統漁村，是台灣最北邊的牡蠣養殖地區，100年前就有插篊養蚵歷史，所產的蚵（即牡蠣）也曾享譽全台，但隨著香山的蚵農戶逐漸變少、漁業已沒落。

市府積極復育香山溼地生態的同時，也透過水保局農村再生計畫邀請藝術家進駐美山社區，與居民協力，用海味十足的「討海藝術」活化傳統漁村，希望將人潮帶進香山活絡漁村。

策展人林怡君表示，這裡的漁村居民從前要下海又要務農，還在沿岸種植防風林與海爭地，才換來更多土地耕種，團隊因此與居民考究當初「與海爭地」的交界，將裝置藝術擺在該處，紀錄香山蚵村居民的生命韌性。

總策展人向家弘則表示，透過不斷與居民談蚵村過去的生活，才引發藝術家創意，合力打造了兩件作品，這不只是打卡亮點，更呈現香山「討海」的生命故事。

被民眾稱做「大貝殼」的作品名為「共生螺旋」，以96個「古錐籃」堆疊，打造成香山盛產的「肉螺」，藉此讓外地旅客了解香山除了產蚵仔，還盛產肉螺，「古錐籃」即是代表了居民與海的共生關係。

另外，藝術家們也以漂流木及布繩鉤織成海怪觸角，打造名為「生生不息」的裝置，其發想則是來自賞蟹步道，因香山溼地最常見各式螃蟹，藝術家黃文淵與鄭陽晟發揮想像，打造大海怪與螃蟹大戰畫面，加上藝術家楊海茜用編織呈現大海怪生動觸角，還細膩塑造出觸角上大小不一的吸盤，瞬間讓純樸小漁村變身海怪爭霸的奇幻場景。

此外，藝術團隊也在漁村內呈現出居民各式創作，希望旅客走進漁村，以尊重態度欣賞漁村。

產發處並指出，12月5日在此地也將舉辦「Shake Baby蟹蚵貝比」藝術日，屆時將由廢物再生的藝術家「不廢跨村實驗室」帶領市民，以蚵殼及舊衣布繩設計自己的捕夢網，並一起編織超大捕夢網，親子可一同來參與結合在地漁村文化的藝術創作。

漂流木及布繩鉤織成海怪觸角，有如大海怪與螃蟹大戰畫面的藝術裝置則是「生生不息」。（陳育賢攝）

(中時 )