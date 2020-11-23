孕育科研將才，國立中山大學與陸軍軍官學校23日合組策略聯盟，未來兩校將締結學術夥伴關係，擴展軍教科研合作模式，針對教學合作、合聘教師、跨校交換學生、研究發展及體育活動等項目合作交流。

近年中山積極推動與國軍及軍校合作，包括108學年起進駐陸軍八軍團營區開設「現役軍人營區在職專班」，今年11月更與國防部簽約推動「國防學士班」計畫。今日雙方皆期許兩校共同在人才培育、學術研發、體育交流等領域攜手合作，共創雙贏。

中山大學校長鄭英耀指出，兩校未來將推動大學部交換學生，陸軍官校每系將派學生交換至中山大學修習整個學期的課程，中山外籍師資也將支援陸官英語課程與外籍生華語進修課程，提升軍官雙語能力。此外，中山將針對陸軍官校的連隊幹部、幕僚群及助教開設在職專班。

鄭英耀認為，中山豐沛的學術資源，提升國防科技研究與國防管理人才培育能量，陀螺儀、無線通訊技術，可廣泛應用於商業航空、太空衛星與新興無人載具，對提升軍事國防科技有助益。

陸官校長陳建義表示，現今軍校教育重視培育宏觀視野、多元能力的未來軍官，與民間大學合作可交流優點，促進雙方共同研發更先進的作戰科技。

國立中山大學,陸軍軍官學校,策略聯盟

(中時 )