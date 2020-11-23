大陸外交部發言人趙立堅23日主持例行記者會，趙立堅回應關於傳出22日傍晚，一架美軍行政專機降落到松山機場，傳是美軍高級情報官員訪問台灣一事。

趙立堅表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來和軍事聯繫，這一立場是一貫的、明確的，陸方敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止與台灣進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，慎重妥善處理台灣問題，中方將根據形勢發展作出正當必要反應。

(中時 )