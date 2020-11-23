陸外交部回應美頻訪台：作出正當必要反應 16:222020/11/23 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸外交部發言人趙立堅表示，堅決反對台美官方往來。（美聯社社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸外交部發言人趙立堅23日主持例行記者會，趙立堅回應關於傳出22日傍晚，一架美軍行政專機降落到松山機場，傳是美軍高級情報官員訪問台灣一事。 趙立堅表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來和軍事聯繫，這一立場是一貫的、明確的，陸方敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止與台灣進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，慎重妥善處理台灣問題，中方將根據形勢發展作出正當必要反應。 (中時 ) #台灣 #形式 #外交部 #美軍 #官方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗屢傳佳音 國票投顧：年底指數續創高 11:312020/11/23 財經 王毅24日訪問日韓 加強東亞地區合作 11:222020/11/23 兩岸 神秘美高官突訪台 陳時中：不需知道是誰、PCR陰性就可放行 09:332020/11/23 政治 高嘉瑜頻挨轟 網爆原因：寧拆道觀 也不能拆民進黨的台 12:152020/11/23 政治 美軍高官旋風訪台3天 李正皓曝台美「不可逆」戰略合作 13:202020/11/23 政治 世界互聯網大會互聯網發展論壇 阿里巴巴張勇：平台經濟的管理及時且必要 12:102020/11/23 財經 交流再升級 美海軍亞太情報總指揮官史達曼 旋風訪台3天 04:102020/11/23 焦點要聞 史達曼訪台？府：希望台美有更多互動跟交流 14:482020/11/23 政治 秋鬥被嗆下台 蘇貞昌矛頭指向國民黨：擋我施政報告 10:112020/11/23 政治 《國際政治》具軍事關係 美國將發布89家陸企制裁清單 15:402020/11/23 財經 兩岸熱門新聞 黃之鋒認罪還押 入獄前吐露24字心聲 - 兩岸 川普將「拉黑」89家中企？陸方回應了 - 兩岸 老太太在樓梯間搭小屋定居 媳婦竟回：家裡沒地方給她睡 - 兩岸 比爾蓋茨新冠疫情7大預言 全球還要很久才能恢復正常 - 兩岸 清大女被摸屁 PO學弟個資嗆「毀了你」 曝真相女大生慘了 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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