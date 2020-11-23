昨(22)日凱道聚集超過5萬人參加秋鬥大遊行，其中「反毒豬」為遊行主要訴求之一，農委會主委陳吉仲今(23)日表示，萊豬進口要回歸專業與理性探討，而非使用「毒豬」的字眼來定義。

陳吉仲今日出席世界動物衛生組織(OIE)發起的「世界抗生素警覺週（World Antibiotic Awareness Week）」宣示慎用儀式。

媒體聯訪時記者問到，抗生素就和萊克多巴胺一樣都屬於慢性威脅，是否符合安全容許量就沒問題？陳吉仲說「你這個問題就不是非常專業的問題，因為所謂的專業，在所有食品安全容許評估都是這樣進來。」

陳吉仲說，最初2012年含萊克多巴胺美牛進口1.8萬公噸，去年至今進口逾6.4萬公噸，也就是每個消費者平均吃進約3公斤的美牛，而美國牛肉絕大多數都含萊劑，「若過去8年有萊牛造成食安風險，這就是政府要考慮的。」

他說，全世界有101個國家允許萊豬進口，所以萊豬進口應該回到專業看待、理性探討，「而不是用毒豬這樣一句話就來影響。」

(中時 )