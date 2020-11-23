大甲鐵砧山附近遭偷倒建築廢棄物，市議員吳敏濟要求相關單位揪出幕後黑手。（陳淑娥攝）

大甲鐵砧山附近遭偷倒建築廢棄物，環保局已在現場拉起封鎖線。（陳淑娥攝）

台中市大甲鐵砧山附近遭偷倒大量建築廢棄物，不僅影響市容，且廢棄物若沿著山溝汙染下游環境，遊客安全備受威脅，市議員吳敏濟23日召集相關單位會勘。環保局指出，現場已裝設監視器監控，並行文國產署加強管理所轄土地。

吳敏濟指出，大甲鐵砧山近期遊客如織，環山道路旁山溝被傾倒大量建築廢棄物，不肖業者作法明目張膽，行為極其惡劣，廢棄物恐沿著山溝汙染下游環境，遊客安全堪虞，環保局應追查予以重罰，並要求地主加以清除。

環保局環境稽查大隊表示，本月5日發現廢棄物後即派員進行分析，初步認定為建築廢棄土，6日已裝設監視器監控，但迄今為止廢棄物數量並未增加，研判不肖者應是利用深夜，在山溝邊倒了就走。

經查廢棄物棄置點為國產署與私人所有地，環保局15日已行文該署要求出面清除，並加強管理所轄土地。環保局昨日也在當地拉起封鎖線，提醒遊客勿接近，以免發生危險。

風景管理所指出，將要求駐鐵砧山人員加強巡查，並請環保局協助追查。吳敏濟強調，近日后里、神岡等地也陸續發現類似事件，疑是集團作案，有關單位應該積極調查，揪出幕後黑手。

(中時 )