雲林縣工策會總幹事許宇甄表示，近年的城鄉差距愈來愈小，從縣府舉辦的各項活動來看，已經漸漸看到成果，未來將持續努力。（周書聖攝）

雲林縣環球科技大學23日舉行「青訴青聽」青年座談會，現場約有40名學生代表參與，以青年視角點出雲林縣發展問題。（周書聖攝）

雲林縣環球科技大學23日舉行「青訴青聽」青年座談會，由大學生代表與雲林縣副縣長謝淑亞、雲林縣工策會總幹事許宇甄等局處首長面對面會談，環球科大學生以年輕視角提出幾項問題，期盼縣府能協助青年解決，並縮小城鄉差距。

「青訴青聽」青年座談會約有40位大學生參與，同學所點出的問題多以青年發展、創業有關。雲林縣虎尾魅力商圈發展協會理事李易樫，同時也是環球科大畢業校友，他表示，在雲林創業相當困難，如人才大量流失、員工薪資高、人口外流嚴重等，縣府也應祭出相對應措施，協助青年在創業這條路走得更長。

環球科大學生表示，以前在高雄讀國小從來沒考過班上前10名，後來轉學到古坑國小，第一次就考全校前4名，說明城鄉差距非常大。台中市距離雲林僅1個縣市，但地方建設卻是天壤之別，雲林應該要再加緊腳步。

許宇甄表示，近年縣府不斷針對青年創業做努力，也協助青年紓困貸款等措施。20年前雲林都是田，但近年的城鄉差距愈來愈小，從縣府舉辦的各項活動來看，已經漸漸看到成果，未來將持續努力。

環球科技大學校長沈健華指出，青年座談給環球科大一個機會，讓學生把建言直接提出來，提供縣府作為施政參考。尤其現在學生所見跟以往不同，除了在學校接收知識以外，也能提出更多豐富的想法也透過此次機會讓學生知道，縣府做了哪些努力協助青年。

(中時 )